IMF, 16 milyar dolarlık yardım için Ukrayna’yla müzakerelere başlayacak

Uluslararası Para Fonunun (IMF), Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor. Kiev ve IMF anlaşırsa ödemeler nisanda başlayabilir.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) misyonu, bugünden itibaren Ukraynalı yetkililerle yeni finanslar için görüşmeler yapmaya başlayacak. IMF, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için 16 milyar dolarlık yardım paketini değerlendiriyor.

Kiev’deki hükümet, başarılı bir şekilde tamamlanırsa yardımın önünü açacak olan dört aylık geçici bir izleme programı için aralıkta anlaşma sağlanmasının ardından IMF’den eksiksiz bir kredi paketi istiyor.

Plan üzerinde mart ayı sonuna kadar anlaşmaya varılabileceği belirtilen haberde, ilk ödemenin nisanda yapılabilir.

AB’DEN YENİ YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Öte yandan Avrupa Birliği de Rusya’yı daha fazla kısıtlamak için yeni bir yaptırım paketi teklif etmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in haberine göre, AB kaynakları yaptırımlar Rus silahlarında kullanılan bir dizi ürün, teknoloji ve bileşene yönelik kapsamlı ihracat yasaklarını içerecek.

Ayrıca NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları da Ukrayna’ya askeri desteği görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir araya gelecek. Ülkede yakında çatışmaların tekrar yoğunlaşması bekleniyor.

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