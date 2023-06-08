Kiracılar dikkat! Kuruş eksik olmasın: Mahkemeden şok karar

Bursa'da kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracıyı mahkeme haksız bularak, tahliye kararı verdi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 7 yıldır ahşap dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken’in dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kirasını 14 bin TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı.

Eken, artış yaptığı kirayı 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken’i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.

“BEN BU ADALETSİZLİĞİ KINIYORUM”

Karara tepki gösteren işletme sahibi Suat Eken, şöyle konuştu:

*2017 yılından beri çalıştırdığım işletmemin dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kira bedelini 14 bin TL’ye yükseltti. Ancak bu talebini kabul etmeyerek, yasaların bana tanıdığı artış yoluna gittim. İlk ödemede 22 kuruş eksik ödeme yapmışım.

*Daha sonra bunu düzelterek fazlasını ödedim ve her ayın dekontunu da kendisine attım. Dükkan sahibi 22 kuruşu bahane ederek avukatı aracılığıyla bana dava açmış. 6 Haziran’da görülen davada, bir üst mahkemeye itiraz yolu kapalı olmak üzere tahliye kararı verildi. Ben bu adaletsizliği kınıyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum.