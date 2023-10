Ankara’da terör saldırısı

İki terörist Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırıda bulundu.

TBMM’nin açılacağı gün Ankara’da şoke eden saldırı…

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önündeki 38 TP 962 plakalı gri renkli bir minibüsün içinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Aracın yanında bir adet roketatar bulundu.

Olayın ardından Meclis'e giriş çıkışlar güvenlik önlemiyle geçici olarak durduruldu.

Saldırı sonrası siyasi partiler ve liderlerden peş peşe mesajlar geldi:

CHP: Ankara'da güvenlik güçlerimize karşı gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, can kaybı olmamasına şükrediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör her nereden her kimden gelirse gelsin tüm ülke olarak birlikte hareket edilmesi gereken bir insanlık suçudur. Geçmiş olsun Türkiye’m.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ankara Kızılay’da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Kızılay’da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu: Bugün sabah saatlerinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu iki terörist öldürülmüştür. Asla unutulmamalıdır ki, Ülkemizin huzur ve dirliğini hedef alan bu hain eylemler karşısında millet olarak bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun!