Asılsız deprem paylaşımı yapan TIR şoförü gözaltına alındı
10 kenti yıkan depremin ardından sosyal medyadan, Bilecik'te deprem olacağını, yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin asılsız ses kaydı paylaştığı belirlenen TIR sürücüsü gözaltına alındı.
TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Bilecik’te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı.
SES KAYDI KISA SÜREDE YAYILDI
es kaydının kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)