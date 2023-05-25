CHP’li vekil: Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Samandağ ilçesinde aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini açıkladı.

Can ÇAPAR

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Geçen 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP'den Hatay milletvekili seçilen Servet Mullaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesi'nde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var.

Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz” diye yazdı. Mullaoğlu, seçmen bilgi kağıtlarının fotoğraflarını da paylaştı.

KUVVETLİ ŞÜPHELER VAR

SÖZCÜ’ye özel açıklamalar yapan Mullaoğlu şunları söyledi:

“Demokrasilerde seçmen iradesinin sandığa yansıması çok önemli. Seçim olmazsa demokrasi de olmaz. Ama seçmen iradesinin özgürce yansıması gerekiyor. Seçmen iradesini sakatlayan her unsur demokrasiye vurulan bir darbedir. Hile ile yapılan her şeyi darbe olarak nitelendirmek gerekiyor.

Samandağ ilçemizde Çiğdede Mahallemizde 300 seçmenin aynı adrese kayıtlı olduğunu gördük. Eğer sadece Samandağ’da bu yapılıyorsa abaca Kayseri’de, Yozgat’ta başka yerlerde neler yapılmış olabilir? Seçmen listelerinde hile yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu işin altından kim çıkarsa çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun hile ile darbe yapanları sonuna kadar kovalayacağız. Yasal haklarımızı kullanacağız. Bunu kabul etmek mümkün değil.”

“AYNI ADRESE KAYITLI OLDUKLARINI GÖRDÜK”

SÖZCÜ’ye özel açıklamalar yapan Mullaoğlu şunları söyledi:

*Demokrasilerde seçmen iradesinin sandığa yansıması çok önemli. Seçim olmazsa demokrasi de olmaz. Ama seçmen iradesinin özgürce yansıması gerekiyor. Seçmen iradesini sakatlayan her unsur demokrasiye vurulan bir darbedir.

*Hile ile yapılan her şeyi darbe olarak nitelendirmek gerekiyor. Samandağ ilçemizde Çiğdede Mahallemizde 300 seçmenin aynı adrese kayıtlı olduğunu gördük. Eğer sadece Samandağ’da bu yapılıyorsa abaca Kayseri’de, Yozgat’ta başka yerlerde neler yapılmış olabilir?

*Seçmen listelerinde hile yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız.

*Bu işin altından kim çıkarsa çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun hile ile darbe yapanları sonuna kadar kovalayacağız. Yasal haklarımızı kullanacağız. Bunu kabul etmek mümkün değil.

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