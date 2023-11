Dünya Çocuk Hakları Günü: Her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşını göremiyor

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düşündüren veriler... Dünyada beş milyon çocuk beş yaşını bitiremeden hayatını kaybediyor. 250 milyonu okula gitmiyor, 160 milyonu çalışmak zorunda.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 20 Kasım 1989’da kabul edilmesi nedeniyle, her yıl Kasım ayının 20nci günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Güne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, BM’nin bu yılki Çocuk Hakları Günü’nün ana temasının her çocuk için, her hak olduğunu anımsattı.

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER

Dünya çapında çocukların hayat şartlarının geçmiş yıllara oranla iyileşmiş olmasına karşın ülke ve bölgeler arasında farklar olduğuna dikkat çeken Braun “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği 1990 yılı ile karşılaştırıldığında, günümüzde her yıl ortalama on bin kadar daha az çocuk ölüyor. Buna rağmen UNICEF’in hesaplamalarına göre halen her yıl 5 milyon çocuk, beş yaşını dolduramadan yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin birçoğu ise temiz suyun, daha iyi hijyen koşullarının ve işleyen bir sağlık sisteminin varlığı halinde önlenebilecek ölümlerdir” dedi.

4 YILDA 8 MİLYON YENİ ÇOCUK İŞÇİ

Savaşların en çok çocukların hak mağduriyetine neden olduğunu kaydeden Braun, çocukların okula gitme oranı ile ilgili de bilgi vererek “Dünya çapında okula gitme oranı artmış olsa da günümüzde hala 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma sonucunda 2021 yılında yayınladıkları rapora göre, çocuk işçi sayısı 160 milyona ulaşmış ve bu sayı son 4 yılda 8,4 milyon artmıştır” ifadelerini kullandı.

ALIŞKANLIKLAR KÜÇÜK YAŞTA EDİNİLMELİ

UNİCEF’in 2023 Nisan ayında yayınlamış olduğu ve 14 bin 705 çocuktan alınan bilgiye dayanan Türkiye Çocuk Araştırması 2022 raporuna göre de, 3-17 yaş grubundaki çocuklar içinde haftada en az iki kez banyo yapan çocuk oranı yüzde 89; günde bir defa diş fırçalayan çocuk oranı sadece yüzde 35.

Braun, bu rakamların en önemli sebebinin ebeveynlerin alışkanlıklarının çocuklara yansıması olduğunu vurgulayarak çocukların bu alışkanlıkları küçük yaşta edinmesi gerektiğini söyledi. Küçük yaşta edinilmesi gereken alışkanlıklara örnek olarak spora işaret eden Braun, çocuklara spor alışkanlıkları kazandıracak olanaklar sunulmasının önemini anlattı.

Braun, şunları kaydetti: Yine UNICEFin aynı raporuna göre, 4-17 yaş grubundaki çocuklar içinde spor faaliyetlerine katılan çocukların oranının yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Bu oranın neredeyse yarısını ise yürüyüş ve koşu faaliyeti oluşturuyor. Futbol, basketbol, voleybol ve bisiklet sürme faaliyetlerinin toplam oranı ise yüzde 15 ile sınırlı kalıyor. (DHA)