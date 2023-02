Hangi konsolosluklar kapalı, neden kapandı?

İstanbul’da yer alan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve İngiltere güvenlik gerekçesiyle halka kapatıldı. Konsolosluklara vize ve benzeri işlemler için randevu alan vatandaşları randevuları iptal edildi. Konsolosluklar olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle bir süre kapalı kalacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde İstanbul’daki bazı başkonsoloslukların olası bir terör tehdidi sebebiyle kapatıldı. Konsolosluklardan yapılan açıklamada vize ve pasaport işlemleri için randevuların iptal edildiği bilgisi verildi.

HANGİ KONSOLOSLUKLAR KAPALI?

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu'nun ardından İsviçre'de İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapatıldığını duyurdu.

İSTANBUL’DA KONSOLOSLUKLAR NEDEN KAPATILDI?

Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi İnstagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun “güvenlik” gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, “İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır” denildi.

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda.

Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir” dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu. (DHA)

İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapmıştı.

Üç ülkenin açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlamıştı.