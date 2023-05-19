Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe zorlanmadı

Golün güzelliği ile maça renk geldi sanki. Arda'nın topu alışı, mükemmel dönüşü ve nefis pası, sonrasında Batshuayi'nin açıyı iyi görmesi ile gol geldi. Batshuayi, kaliteli vuruş yaparak Arda'nın mimari anlayışını daha da güzelleştirdi. Maç başlar başlamaz saha içindeki 11 mesajı hemen vermişti zaten. “Biz gol atmak istiyoruz”.

Trabzonspor maçın başındaki bu isteğe karşı cevap veremedi. Yavaş kaldı. Fenerbahçe kanat organizasyonlarıyla etkili hücumlar geliştirmeye çalıştı. Bakasetas olmayınca üretim gücü düşük kalıyor Trabzonspor'un. Zajc çok koştu. İyi mücadele etti. Özellikle ilk yarı çok beğendim. İkinci yarı Peres'e gol pasını vermeden hemen önce yaptığı nefis hareketler dün gecenin unutulmazları arasına çoktan girmişti bile. Valencia ise uzun süre suskundu.

Fenerbahçe geçişi başlatan ayağa pasları ve yeri geldiğinde üçüncü bölgede baskıyı çoğu zaman iyi yaptı. Hücumları sonuçlandırma isteği ve kalitesi başarılıydı. Valencia 70. dakikada suskunluğunu bitirdi. O da çok güzel bir gol attı. Fenerbahçe kanatları iyi kullanmaya devam etti. Bu anlayış aynı zamanda orta alanda üstünlüğü de getirdi.

İrfan Can iki önemli hata yaptı, ama kurtardı. Daha sakin olması lazım. Ferdi'nin neden olduğu penaltıyı Trezeguet klas kullandı.

Fenerbahçe yarışa devam ediyor ama avantaj elinde değil.