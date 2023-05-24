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Özdağ’ın o önerisine ittifaktan ret

Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Ümit Özdağ da, ATA ittifakının diğer bileşeni Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz de, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkıyor, parlamenter sisteme dönülmesini, terörle mücadelenin kesintisiz devam etmesini, sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini istiyordu. Ayrıca Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile Türklükle ilgili 66. Maddesine dokunulmaması da kırmızı çizgileri arasında yer alıyor.

6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın da Anayasanın ilk 4 maddesi ile 66'ncı maddesini değiştirme gibi bir niyeti yok. İttifakın Anayasa taslağını incelediğimizde de bu maddelerle ilgili bir değişiklik yer almıyor. Her türlü terör örgütleriyle etkili bir mücadele yapılması, sığınmacıların insani koşullarla ülkelerine gönderilmeleri de ortak mutabakat metninde bulunuyor.

ONLARA PROTOKOL GİTMEDİ?

Yani, Ümit Özdağ'ın, Vecdet Öz'ün, Sinan Oğan'ın bütün talepleri zaten karşılıyor. Vecdet Öz, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Sinan Oğan, sağlam bir gerekçe göstermeden Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu. Karar onların; saygılı duyulmalı. Ümit Özdağ ise yeni gerekçeler öne sürüp oyalama sürecini devam ettiriyor. Seçim günü geldi, Özdağ hala karar veremedi. Vermek bir yana işi iyice çıkmaza sürüklüyor.

Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu'nun imzalaması için bir protokol metni verdiği biliniyor. Kılıçdaroğlu, 6 partinin “Ortak Mutabakat Metni”nde olmayan, ancak Özdağ'ın protokol önerisinde yer alan maddelere imza koyması söz konusu olamaz. Bunun için liderlerin toplanması ve onların da bu öneriyi kabul etmesi gerekir. Ancak bu da artık zor. Şunu da belirteyim Kılıçdaroğlu İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ile Saadet Partileri'ne söz konusu protokolle ilgili bilgi de vermedi, görüş de sormadı. Çünkü, ordtak mutabakat metninin dışına çıkmayacak.

ÖZDAĞ'IN KAYYUM ÖNERİSİNE RET

Özdağ'ın önerisi arasında belediyelere kayyum ataması da yer alıyor. Özdağ bu konuyu şöyle açıkladı: “Türk devletinin hukuku içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz.” Oysa, 6 partinin ortak politikalar mutabakat metninde kayyum konusu şöyle yer alıyor:

“Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilmemesini güvence altına alacağız.”

Ancak bu gelişmeler, “Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceği” anlamına gelmesin. Bir orta yol bulunur. En kötü olasılıkla, Özdağ, kendisine bağlı seçmeni kime oy vereceği konusunda serbest bırakır.

DEMOKRASİYİ YARALIYOR

Yani, 6'lı Masa'nın görüşüyle, Ümit Özdağ'ın önerisi çelişiyor. Bu konuyu parti yetkililerine de sordum. Bir parti yetkilisi, “Kayyum anlayışı demokrasiyi zedeleyen bir anlayıştır. Kayyuma karşı gelmek bireysel değil, ilkesel bir tutumdur” dedi. Başka bir partinin yetkilisi de şunları anlattı:

“Bizim Kılıçdaroğlu'na verildiği belirtilen protokol içeriğinden bilgimiz yok. Mutabakat metninde olmayan bir maddeyi Kemal Bey imzalayıp kendisini bağlamaz. Ortak politikalar mutabakat metni, güçlendirilmiş parlamenter sistem metinlerimizde politika değişimine gidecek bir durum yok.

Kayyum bir kişiye, kesime, partiye karşı değil, kayyum anlayışı demokrasiyi zedeleyen bir anlayış. İlkesel bir tutum. ‘Bu şuna karşı, buna karşı, şuna yarıyor, buna yaramıyor' demiyorum. Kayyum demokrasiyi yaralayan bir durum. Buna 6'lı masa olarak karşıyız. ‘Kayyum devam edecek' demek veya böyle bir talepte bulunmak, Millet İttifakının geldiği pozisyonla uyumlu bir şey değil.”

CEHENNEME ODUN TAŞIMA

ATA ittifakının adayı Sinan Oğan'a verilen 2 milyon 800 bin oyun, Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından kendisine imza ve oy olarak destek veren ülkücü hareketin önemli isimlerinden tepki geldi.

Bu isimlerden birisi hemşerisi de olan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atilla Kaya, “Ben cehennemin kapılarını kapayasın diye imza vermiştim; cehenneme odun taşıyasın diye değil!” sözleriyle tepkisini belirtti. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Suat Başaran'ın mesajı da şöyle oldu: “Bir kişiyi lider beller peşine takılırsın, sonra görürsün ki o da garip bir emir kuluymuş” dedi.

MİLLİYETÇİ ÇAĞRI

Ülkücü tabandan pek çok kişinin tepki olarak sandığa gitmeme olasılığına karşı da “Milliyetçi Çağrı” adıyla aralarında İYİ Partili isimlerin, ülkü ocaklıların ve MHP eski milletvekillerinin bulunduğu isimler de tabanı oy kullanmaya davet ediyor.

Seçimin ikinci turu öncesi, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy oranının ne olduğu, seçmen tabanı bir adaya kanalize edip edemeyeceği, Erdoğan'a desteğini açıklayan Oğan'ın, 5.17'lik oyun ne kadarını taşıyabileceği, oyların sığınmacılara tepki oyları olup olmadığı da tartışılıyor. Oğan'ın, ATA İttifakı'nı oluşturan bileşenler yanında, diğer partilerden gelen tepki oylarını aldığı seçim sonuçları analiz edildiğinde görülüyor.

Sinan Oğan bir karar verdi. Kararı nedeniyle onu ezmek, hele hele hakaret etmek hiç de doğru değil. Demek ki biz insanımızı, lider olacakları iyi tanımıyor ve çoğu kez yanılabiliyor.