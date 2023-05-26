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Seçimin kazananı

Ne yaşadık bu seçim sürecinde?

Siyasi aktörlerin dilinden nefret söylemi düşmedi.

Siyasi aktörlerin dilinden kutuplaştırıcı konuşmalar düşmedi.

Siyasi aktörlerin dilinden toplumun sinir uçlarına dokunan- ötekileştiren sözler düşmedi.

Laf dalaşları, meydan okumalar bitmek bilmedi.

Öfke dinmedi.

Yer yer rakibiyle alay ederek küçümseyen, yaftalayan popülist ajitasyon hiç susmadı.

Bu saldırı stratejisinin -montajlar gibi- inanılır, mantıklı, belgeye dayalı tek sunumu olmadı.

Tehdit ve suçlama içerikli yalan, seçim kürsülerinden inmedi.

Keza:

İster iktidar- ister muhalefet yanlısı olsun medya, kendine verilen siyasete yönelik yönlendirici rolünü çok benimsedi. Manşetler parti sloganlarına dönüştü, tv programları parti propaganda çadırlarına benzedi. Sosyal medyadaki yozlaşmayı hiç yazmayayım…

Böylesine çatışmacı seçim sürecini pek yaşamadık.

Bu siyasi çürümüşlüğün sadece bir kazananı oldu: Halkın sağduyusu!

★★★

Siyasi aktörler ne kadar gergin atmosfer yaratsa da toplumsal çatışma yaşanmadı.

Liderlerin hınç dolu- öfkeli belagatine halk kapılmadı.

Erzurum dışında kimse kimseye taş atmadı. Kimse ölmedi, pek kimse yaralanmadı. İç çatışmaya fırsat verilmedi, kimse -parti binalarının kurşunlanması gibi- provokasyonlara gelmedi.

İyilik kazandı.

Güzellik kazandı.

Akıl kazandı.

Ölçülülük, hoşgörü, zarafet kazandı.

Yani, ahlaki erdem kazandı.

Yani, sağduyu kazandı.

Anadolu insanının siyasi nezaketiyle ne kadar gurur duysak az.

Kardeşlik kazandı. Kimimiz kızdı, kimimiz küstü, darıldı ama siyasi gerginliğe yenik düşmedi çoğunluk. Ne FETÖ kumpaslarına geldi, ne zorba PKK aşırılığına kapıldı…

Evet:

Bu seçimin kazananı halkımız oldu/ sizler oldunuz. Ne Cumhur, ne Millet, en büyük demokrasi ittifakını sizler kurdunuz.

Dünyaya demokratik olgunluğunuzu gösterdiniz, Batı'nın önyargısını yıktınız. Siyasi fikirleriniz ayrı olsa da bir arada yaşamayı dünyaya gösterdiniz.

Bu halkın yıkılmayacağını gösteren tarihi destandır bu…

Birlikte yaşamanın sanatıdır bu…

Yüce soyluluktur bu…

Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışan da budur.

★★★

Bu benim seçim öncesi son yazım.

Pazartesi günü yepyeni bir güne uyanacağız.

Belki çoğunuz seçim atmosferinden dolayı unuttunuz; özellikle ekonomik sorunlarımız büyük.

Kim kazanırsa da, kim kaybederse de soğukkanlılığınızı hep koruyunuz.

Demokrasinin, farklılıkların birlikte yaşam biçimi olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.

Çünkü, karmaşa güvenliğin baş düşmanıdır.

Demokrasinin kusurlarının yine demokrasiyle kapatılacağını aklınızdan çıkarmayınız.

Şunu hep hatırlayınız:

Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Birbirimize tutunmak zorundayız.

Fırsattan yararlanıp ülke bütünlüğünü parçalamak isteyenlerin oyununa gelmeyiniz, provokatörlere kapılmayınız, devleti yaralamayınız.

Sizleri kışkırtmak isteseler de oyuna-tezgaha gelmeyiniz.

Kimseye öfke kusmayınız, kin duymayınız.

Ne dedi Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde:

-“Şurada acıklı bir gerçek olmak üzere bildireyim ki; ülkemizde pek çok yabancı parası ve bir çok propagandalar dönüyor. Bundaki amaç pek açıktır ki; ulusal eylemi başarısız bırakmak, ulusal isteklere inme indirmek, yurdun kimi önemli kesimlerinde işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte her dönemde ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de kalp ve sinirleri donmuş, anlayışsız insanlarla birlikte vatansız ve aynı zamanda kişisel emel ve çıkarını, yurt ve ulusun zararında arayan alçaklar da vardır…”

İşte bunların farkında olacaksınız. Öyle olursanız:

Kazanan mutlaka ülkemiz olacaktır.

Kazanan mutlaka halkımız olacaktır.

Seçim ülkemize halkımıza hayırlı uğurlu olsun.

Kazanan demokrasi olacaktır.