Yıldızlar girince

Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Son Rize maçına göre tam 9 değişiklik yaparak, ciddi bir rotasyonla çıktı Spartak Trnava maçına İsmail Kartal. Orta saha ve forvet hattı tamamen değişmişti. Taktik aynı ama kalite farklı olunca alışık olmadığımız bir Fenerbahçe izledik 60 dakika boyunca.

Fred’den sonra Zajc'ı, Tadic'ten sonra Kent'i, Dzeko'dan sonra Batshuayi'yi izlemek Tesla'dan inip LPG'li Şahin'e binmek gibiydi. Olmuyordu, takım bir türlü hızlanmıyor, sürekli gaz kesiyordu. Nasıl kesmesin. Zajc, Crespo ve Mert Hakan el freni gibi. Batshuayi de her topu ezmek için elinden geleni yapıyor. Belçikalı futbolcunun bu haliyle Dzeko'ya alternatif olması, ondan formayı alması mümkün değil. Dzeko'nun formasını ancak maçtan sonra hatıra olarak alabilir böyle oynarsa. Sürekli gol atıp kendini gösterme çabası ona daha çok hata yaptırıyor. Umut Nayir kısa sürede Batshuayi'den daha faydalı işler yapacağını gösterdi.

İsmail Kartal baktı olmuyor, yedek kulübesindeki yıldızları attı sahaya ve her şey değişti. Zaten kapasitesi belli Trnava, daha fazla direnemedi. Formanın hakkını veren adam King, harika bir gol atıp kilidi açtı, sonra da Fred'in müthiş pasında takımı rahatlattı. Fred ve Szymanski'nin varlığı bile yetiyor. Futbol yıldızlarla güzel. Oosterwolde'nin bir anlık hatası 405 dakikadır gol yemeyen Fenerbahçe'nin serisini bitirdi sadece, o da nazar boncuğu olsun.

Üst üste 15. galibiyetten daha değerli olan kazanma alışkanlığının takımın ruhuna işlemiş olması.