PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demokratik açılım

-Ulusal yaşamın siyasal güneşi demokrasidir.-

Ulusların yaşam düzenleri varlıklarının güvencesidir. Çağdaş sistemler içinde en etkin ve doyurucu olanı demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetme ilkesinin (prensibinin) yaşama geçme biçimi olan demokrasi siyasal yaşam biçimi olarak benimsenen bir düzendir. Ülkemizde temeli cumhuriyet olan ulusal yaşam biçimi de demokrasidir. Siyasal seçimlerle iktidara gelenlerin uygulamalarıyla yaşam biçimini alan demokrasi ulusal aydınlığın kaynağıdır. Kimi zaman yönetenler nedeniyle önünde kara bulutlar da olsa ulusal yaşam düzeni olarak benimsenen bir yaşam yapısıdır. Aykırılıklar, boşluklar, düzensizlikler, çelişkiler, çirkinlikler de olsa kendi kendini düzeltme ve düzenleme olanakları nedeniyle yaşam güvencesi olan bir düzendir.

Seçimler, kendi kendini yönetme düzeninin kaynağı ve dayanağıdır. Anayasal öngörüler bağlamında gerçekleşerek ulusal yaşamın aydınlığını amaçlayan uygulamalarla demokratik yaşamın güvencesi olur. Ancak, gerçekleşmesi sözden çok uygulamalarla kanıtlanır. İktidara gelmek, iktidarda kalmak için yanlışlar, yanılgılar, ödünlerle zaman kazanmak isteyen kötü siyaset yanlıları toplumsal aydınlığı karanlığa dönüştüren zararlılardır. Kendi amaçları, eğilimleri, düşkünlükleri ve sakat düşünceleri için ulusal yapılara, yürürlükteki kurallara ve ilkelere zarar verenler düzen karşıtlarıdır.

Görüşler, öneriler, verilen sözler değil kişisel özellikler değerlendirilip eleştiriliyor. Bu yönün de gözetilmesi çok doğalsa da öbür koşulların ve nedenlerin gözardı edilmesi, savsaklanması doğru değildir. İlkel, kaba, çirkin ve boş konuşmalar yakışmıyor, yadırganıyor. Kendilerini toplumdan üstün görme hastalığı kimi siyasetçilerin davranış ve konuşmalarında seziliyor.

Ülkemizde Anayasal yansızlığın (tarafsızlığın) parti başkanlığıyla birleştirilerek gözardı edildiği bir düzenin demokrasiyle nitelendirilmesi gerçekçi değildir. Cumhurbaşkanlığı andındaki (Anayasa mad.103) TARAFSIZLIK ilkesinin parti genel başkanlığıyla birlikteliğinin açık aykırılığı hiçbir nedenle uygun görülemez. Anayasal öngörüyü geçersiz kılan tutum ve davranışlar, anlayışlar sakatlık yansıtmaktadır. Hukuk devletinin kişisel öngörüler, tutum ve davranışlarla asla ilgisi yoktur. Kurallar ve kavramlar düzeni olan hukuk gözardı edildiğinde geçerlik geçersizlik olur. Hukuk devleti yaşam güvencesidir, kişisel ayrıcalık ve üstünlüklere asla olur vermez, geçit vermez.