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Aranıyor!

Ortu… Merkez, orta demek. Öz Türkçe.

Dilimizde orta çok… Ortak, orta malı, orta oyunu, ortalamak, ortalama, ortalık, ortaya koymak, ortada kalmak, uluorta. Bir zamanlar memleketin orta direği bile vardı!

Son moda ortaya karışık olay ise dünya liderimizin müjdelediği, orta gelirliye konut işi…

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Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyooor seniii!

Özdemir Erdoğan'ın meşhur şarkısı…

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak gaz verilen seçim yatırımının ikinci aşaması. Orta gelirlilere konut kampanyası bu şarkı ile tanıtılıyor, aç kapıyı gir içeri.

Bu kadar basitti… Memleketin en yoksulları, dar gelirlileri ve Roman yurttaşları ev sahibi yapılmış sıra orta gelirlilerdeydi. Onlar da aylık gelirlerinin ‘minicik' bir bölümü ile evlerine kavuşacaktı!

Erdoğan'dan gelen şahane haber karşısında gelirleri ortada olanlar AKP'li vekil Şenel Yediyıldız'ın “Tayyip ağabeyi sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” dediği kıvamdaydı!

TOKİ, orta gelir grubu konut ödeme planını izah etti.

Kredi faizleri sudan ucuz, yüzde 0.69'du. Bu faizle misal 2 milyon liracık kredi çeken orta gelirli bir yurttaş geri ödemesini aylık 19 bin lira olarak rahat rahat(!) yapacak! Orta gelirlinin şanına yakışsın, ben 3 milyon lira kredi çekeceğim diyen aylık 29 bin, 5 milyon lira kredi alayım diyen benim orta gelirlim de aydan aya 48 bin liracık ödeyecek!

Bu kıyağı bu millete bu iktidardan başka kim yapar?

Zaten Hazine bakanımız Nebati'de kolaylığa dikkat çekip şuna benzer bir şey dedi… Hanehalkı aylık gelirinin yüzde 30'cuk bölümüyle konut sahibi olacak!

Orta gelirlilerimizden istenen şey kolay… Ev sahibi olmamaları, konutlar bitene kadar bir yandan kira ödeyip, bir yandan da oturacakları ev için her ay 48 bin lira yatırmaları.

Nebati'nin yüzde 30'una ve TOKİ'nin İstanbul'daki orta gelirli için uygun gördüğü 4-5 milyonluk ev kredisi hesabına göre, orta gelirli bir hanenin aylık geliri 120 bin lira falan olmalı!

İktidardakilere göre orta gelirli gelirinin yüzde 30'u ile 48 bin liralık kredi taksidini kolayca öderken, DİSK'in ‘orta gelirli arayışında' tuhaf bir durum vardı…

Memlekette çalışanların yüzde 34'ü asgari ücret ve ona yakın maaş alıyor.

12.5 milyon çalışan asgari ücretin altı ile asgari ücretin 1.5 katı arasında ücret alıyor.

En düşük emekli maaşı ise daha yeni 5 bin 500 lira olurken, milyonlarca emeklinin maaşı zaten asgari ücretin altında.

Üçer beşer maaş alan AKP'liler hariç ortalama memur maaşı asgarinin az üstünde. Misal bir öğretmen 12 bin lira alıyor.

Öğretmen bir çiftin dünya liderimizin müjdesinden yararlanabilmesi için hanelerine gün doğması, en az 9 öğretmen maaşı ya da 14 asgari ücret girmesi lazım!

Yani yoklardı, orta gelirli bulunamıyordu!

Kafanız karıştıysa, kafası çok karışmış bir yurttaşımızın bana yazdığı notu paylaşayım…

“0,69 kredisi için Ankara'nın Küçükesat semtindeki bankalara gittim. Bana 400 bin lira kredi kullanabilirsiniz dediler. Çünkü maaşım 12 bin lira! Görünüşte ilk yıl 4, ikinci yıl 5 bin lira öderim, sonraki yıllarda maaşımı komple oraya bırakırım! 400 bin liraya ev olmayacağı için oğlumla ortak kredi alalım dedim. Oğlumun evine giren para 20 bin lira. Bankadan ona 800 bin kredi alabilirsin dediler. İkimizin alabileceği kredi bir milyon 200 bin lira. Düşündüğüm 1+1 ev için 1.5 milyon isteniyor dedim bankaya. O zaman hanenizin aylık geliri 35 bin lira olmalı dediler! Oğlanla birlikte maaş toplamımız 32 bin lira! Arkama bakmadan çıktım bankadan. Şimdi merak ediyorum, kim bu orta gelirliler?”

Sizi bilmem ama benim anladığım şu: Memlekette orta gelirli birilerini bulma olasılığı Ay'a sert iniş yapma olasılığımızdan çok daha düşük!