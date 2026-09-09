Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu, 8 Eylül'de oynanan maçlarla başladı. TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalarda AEK, LASK'ı sahasında 1-0 yenerken; Aston Villa ise deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. REAL, INTER'İ DEVİRDİ TSİ 22.00'de başlayan maçlarda da gol yağmuru sürdü. Milli yıldızımız Arda Güler'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Real Madrid, Inter'i Mbappe ve Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Milli Takım'ın ve Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yerini Zielinski'ye bıraktı. Diğer müsabakalar ise şöyle sonuçlandı: Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Lille 2-3 Real Betis Gecede oynanan 6 karşılaşmada toplam 21 kez fileler havalanırken, maç başına 3.5 gol ortalaması yakalandı.

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