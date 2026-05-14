Adana merkezli yürütülen 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına ilişkin soruşturmada bu sabah 21 şehirde yüzlerce farklı adrese operasyon düzenlendi.



200 kişilik gözaltı listesinde televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanı sıra 3 banka yöneticisi, 8 polis memuru ve 4 avukat olduğu öğrenildi.



MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU



Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, Adana’da 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.



100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ



Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheliler arasında 100 milyar TL'yi aşan para trafiği tespit edildiğini belirterek, operasyona yönelik şu detayları paylaştı:



"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.



Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.





Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."







