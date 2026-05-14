Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere; Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Hava sıcaklıklarının batıda mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.
BATIDA BAŞLAYACAK TÜM YURDU SARACAK
Meteoroloji verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava batı bölgelerinden giriş yapacak. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT
Öğle saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etki alanı genişleyerek İç Anadolu’ya kayacak. Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Güney kesimlerde ise Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağışların aralıklı ancak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.