Sorunlu eğitim ve ekonomi politikaları gençleri eve hapsediyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Öyle ki Türkiye’de ev genci sayısı, Avrupa Birliği’ndeki 5 ülkenin toplam nüfusuna ulaştı. Ne eğitimde ne de çalışma hayatında olan 15-29 yaş arasındaki gençlerin sayısı 6.5 milyonu buldu.

Konuyu gündeme getiren Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, “Malta 550 bin, Lüksemburg 686 bin, Estonya 1 milyon 330 bin, Letonya 1 milyon 838 bin, Slovenya 2 milyon 115 bin nüfusa sahip. Türkiye’deki ev genci sayısı ise bu ülkelerin nüfusunun toplamı kadar” dedi. 5 ülkenin toplam nüfusu 6 milyon 519’u buluyor.

Mehmet Aşıla, “Yaş aralığı 15-29, sayıları 6.5 milyon, Türkiye’nin en genç enerjik, üretken kesimi ama ne eğitimde ne de çalışma hayatında bulunuyorlar” dedi. Aşıla, “6.5 milyon genç, işsiz ve mesleksiz olarak sokakta ya da evde... Türkiye, gençlerin eğitim ve meslek krizini acilen çözmelidir, aksi halde bu kriz yakın zamanda bir milli güvenlik sorunu olarak önümüze gelecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki ev genci oranı yüzde 22.9 seviyesinde. Erkeklerde oran yüzde 16 iken kadınlar arasında ise bu oran yüzde 30 ile çok daha yüksek seviyede bulunuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye, ev genci oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.