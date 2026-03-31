Son olarak 2024 yılında Jake Paul ile ringe çıkan 60 yaşındaki eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson bir kez daha ringe çıkmaya hazırlanıyor.

İnternet ünlüsü ve profesyonel boksör Jake Paul ile karşı karşıya gelen Tyson, puanla maçı kaybetmişti. Mike Tyson'ın yeniden ringlere döneceği ve gösteri maçında çıkacağı öğrenildi.

RAKİBİNİN YENİLGİSİ YOK

Mike Tyson, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan Floyd Mayweather ile karşılaşacak. Mayweather, kariyeri boyunca çıktığı 50 maçta yenilgi almadı.

Maçın resmen onaylandığı ancak şu an için tarihinin belli olmadığı ifade edildi. 5 farklı sıklette dünya şampiyonluğu olan büyük isim Floyd Mayweather, 4 büyük federasyonda (WBC, WBA, IBF, WBO) kemer kazandı.