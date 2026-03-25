Japon otomotiv devi Toyota, Avrupa pazarındaki elektrikli araç hamlesini, markanın bölgedeki en uzun menzilli modeli unvanını taşıyan yeni C-HR+ ile güçlendiriyor.

Müşteri teslimatlarına başlanan tam elektrikli yeni model, 77 kWh kapasiteli batarya seçeneğiyle tek şarjda 607 kilometreye kadar yol katedebiliyor. eTNGA platformu üzerinde yükselen araç, 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını sadece 28 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaştırırken, kış aylarındaki menzil kaybını önleyen ısı pompası teknolojisini standart olarak sunuyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Tasarımında Toyota’nın yeni nesil "çekiç kafa" imzasını taşıyan C-HR+, aerodinamik yapısı ve geniş coupe-SUV siluetiyle dikkat çekiyor. İç mekanda 14 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevreci detaylara yer veren model, performans tutkunları için 343 beygir güç üreten dört tekerlekten çekişli bir versiyonu da yelpazesine ekliyor.