Volkswagen'in ön satışa çıkacak olan modeli yaklaşık 30 bin Euro'dan (1 milyon 537 TL) başlayan iddialı fiyatıyla dikkat çekiyor. Model, sadece ekonomikliğiyle değil, markanın Çin birimi tarafından geliştirilen yepyeni fütüristik tasarım diliyle de Avrupa pazarındaki rakiplerine gözdağı veriyor.

16 Nisan’da resmi tanıtımı yapılacak olan araç, aydınlatmalı logoları ve 400 LED’li kişiselleştirilebilir animasyon sistemleriyle tasarımda dijital bir devrim sunuyor.

Beş metre uzunluğundaki gövdesiyle devasa bir iç hacim sunan ID. UNYX 08, kabin içerisinde 2.4K çözünürlüklü 15 inçlik çift ekran ve 3D avatarlı akıllı asistan gibi yüksek teknoloji odaklı özellikler barındırıyor.

Teknik tarafta ise 800V hızlı şarj mimarisi üzerine inşa edilen araç, 95 kWh’lık batarya seçeneğiyle Avrupa standartlarında (WLTP) 650 kilometreyi bulan etkileyici bir menzil vaat ediyor.

Güvenlik tarafında 11 kamera ve çok sayıda radarla donatılan model, "hafızalı park" özelliği sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan kendi manevralarını yapabiliyor.