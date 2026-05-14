Lig lideri Hearts, sahasında ağırladığı Falkirk'i 3-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Celtic, 90+9. dakikadaki penaltı golüyle deplasmanda Motherwell'i 3-2 yendi. Eğer bu penaltı olmasaydı, Hearts (3 farkla yenilmediği sürece) şampiyonluğunu ilan etmiş olacaktı. Bu sonuçların ardından Hearts 80 puanla liderliğini sürdürdü. Celtic ise puanını 79 yaptı.

41 yıllık hegemonya bitecek mi

Ligin son haftasında Celtic, cumartesi günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak karşılaşma şampiyonu belirleyecek. Hearts, Celtic Park'ta oynanacak karşılaşmadan galibiyet ve beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki beşinci şampiyonluğu kazanacak. Ayrıca Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık hegemonyasına da son verecek.

Celtic ise ligde 56. kez mutlu sona ulaşmak için Hearts'ı mutlaka yenmek zorunda. Yeşil-beyazlılar, ligi kazanması halinde ezeli rakibi Rangers'ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.