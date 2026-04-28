UBS tüketici analisti Michael Lasser tarafından hazırlanan rapora göre, e-ticaretin toplam perakende içindeki payının artmasıyla birlikte ABD genelinde yaklaşık 40 bin mağazanın 2030 yılına kadar kapılarını kapatması bekleniyor.

Halihazırda yüzde 22 seviyesinde olan e-ticaret penetrasyonunun yüzde 27’ye çıkacağı öngörüsü, geleneksel perakende ekosisteminde taşları yerinden oynatacak.

E-TİCARET BASKISI FİZİKSEL MAĞAZALARI DARALTIYOR

2023 yılının sonundan bu yana 10 binden fazla mağazanın kapandığı ABD'de, dijital alışverişe yönelim fiziksel ticaret alanlarını daraltmaya devam ediyor. Michael Lasser’ın müşterileriyle paylaştığı verilere göre, on yılın sonuna kadar e-ticaretin pazar payı yüzde 27 seviyesini aşacak. Bu durum, özellikle fiziksel varlığı güçlü olan dev perakende zincirleri ve yerel işletmeler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLER ETKİLENECEK?

Kapanması öngörülen 40 bin mağazanın büyük bir kısmının şu kategorilerde yoğunlaşması bekleniyor:

Giyim ve aksesuar

Tüketici elektroniği

Ev mobilyası ve dekorasyon

Ofis malzemeleri

Spor malzemeleri

DEMOGRAFİK KRİZ VE TÜKETİCİ SEGMENTİNDEKİ DARALMA

Analistler, sadece dijitalleşmenin değil, Elon Musk’ın da sıklıkla dile getirdiği "nüfus kışı" (nüfus artış hızının yavaşlaması) riskinin de altını çiziyor. Güçlü ve yeni bir tüketici segmentinin oluşmaması, önümüzdeki yıllarda tüketim odaklı ekonomiyi zora sokacak faktörler arasında gösteriliyor.

MAĞAZALARIN ROLÜ DEĞİŞİYOR MU?

Sektördeki karamsar tabloya rağmen uzmanlar, fiziksel mağazaların perakende ekosistemindeki merkezi rolünü koruyacağını savunuyor. Büyük ölçekli perakendeciler, fiziksel büyümenin önemli bir kısmını üstlenmeye devam etse de, küçük esnaf olarak tabir edilen yerel perakendeciliğin yok oluş sürecinin hızlanacağı tahmin ediliyor.

İŞ GÜCÜ VE GAYRİMENKUL PİYASASINDA KRİTİK EŞİK

2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen bu kitlesel kapanmaların, sadece perakende sektörüyle sınırlı kalmayıp iş gücü piyasası ve ticari gayrimenkul sektörü üzerinde de ciddi etkiler yaratması bekleniyor.