İngiltere Premier Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hull City'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yaz transfer tescil döneminin kapanmasına karşın geleceğe yönelik planlamalarını sürdüren kulüp başkanı Acun Ilıcalı, takımın yakaladığı ivmeyi korumak adına ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını duyurdu. İngiliz basınına değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, devre arasında takıma katmayı hedefledikleri isimlerle görüşmelerin devam ettiğini belirterek ocak ayında kadroya yeni Türk oyuncuların dahil olabileceğinin sinyalini verdi. "GÖRÜŞMELER OLUMLU" Masadaki temasların olumlu seyrettiğini vurgulayan ünlü iş insanının bu açıklaması, İngiliz ekibinin taraftarları kadar Türk futbolseverler arasında da büyük heyecan yarattı. İlk 3 haftalık periyotta mağlubiyet yüzü görmeyen ve 7 puan toplayarak üst sıralara yerleşen Hull City'nin, ocak transfer döneminde de hamlelerine devam ederek ligdeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

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