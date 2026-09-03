Premier Lig’e 10 yıllık aranın ardından fırtına gibi dönen ve ilk iki maçını kazanan Hull City, transfer döneminin son gününde kadrosunu 6 yeni isimle güçlendirdi. Yaz transfer döneminde toplam 18 oyuncuyu renklerine bağlayan kulüp, transferin son saatlerinde adeta gövde gösterisi yaptı. Günün en dikkat çeken hamlesi, Everton’dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam oldu. Hull City, genç oyuncu için 13 milyon Sterlin net ve bonuslarla birlikte 22 milyon Sterlin’i bulabilecek bir bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirdiği transfer hamleleriyle Hull City’nin kadro değeri yaklaşık 60 milyon Euro’dan 260 milyon Euro seviyesine yükseldi. İngiliz ekibi, transfer harcamalarında dünya genelinde 11. sıraya kadar çıktı.