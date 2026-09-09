İngiltere Premier Lig'de ilk üç haftada kalesine tek gol bile görmeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea'yi konuk edecek. Bu kritik maç öncesi kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ilıcalı, geçen sezonki play-off maçlarında gol yememe başarısına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor."

Hull City, Championship'ten yükseldikten sonra beklentilerin çok üzerinde bir başlangıç yaptı. İlk hafta Manchester United'ı 2-0 yenen ekip, ikinci hafta Coventry City deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Üçüncü hafta Aston Villa ile golsüz berabere kaldı.

Bu üç maçta rakip filelere üç gol atan Hull City, kendi kalesini korumayı başardı. Ilıcalı, yarı final öncesi verdiği Las Vegas vaadini hatırlatarak şu sözleri sarf etti: "Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim."

Hull City'nin bu savunma başarısını Chelsea karşısında sürdürüp sürdüremeyeceği 12 Eylül'de belli olacak. Serinin en zorlu sınavlarından biri olacak bu maç, kulübün yeni sezon hedefleri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak.