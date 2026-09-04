UEFA, Fenerbahçe’yi Lyon’u yenip, Şampiyonlar Ligi’ne kaldığı için cezalandırıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlatıldı. Guendouzi ve Greenwood’a 1-3 maç ceza isteniyor. UEFA’dan Fenerbahçe’ye de para cezası ya da deplasman maçlarını seyircisiz oynama cezası çıkabilir.

SUÇLARI JUL HAREKETİ

Fransız basını, Lyon maçı biter bitmez, takımlarının hezimeti ve kaleci antrenörlerinin Guendouzi’ye saldırması yerine Fenerbahçeli oyuncuları birer holigan gibi lanse etti. İngiliz ve Alman basını da bu yaygaraya eşlik edince UEFA, Fransız lobisinin etkisiyle ceza dosyası açtı. Fenerli futbolcuların suçu Fransız rapçi Jul ile özdeşleşen ve parmaklarla J-U-L harflerini simgeleyen ikonik el işareti yapmak.

FIFA DA AYNI KAFADA

Benzer olaylar, hatta daha vahimleri daha önce de yaşandı. UEFA, Cristiano Ronaldo, Simeone, Bellingham ve Mbappe gibi isimlere dokunamadı bile. Ancak söz konusu Türkiye ve Türk takımları olunca hem UEFA hem de FIFA cellat kesiliyor. Merih Demiral’a bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza veren FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda Falkland pankartı açan Arjantin’i görmezden geldi.

BUGÜNE KADARKİ EMSAL KARARLAR: