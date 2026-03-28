Adana'nın Seyhan ilçesinde Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda gece saat 02.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. İddiaya göre, mekanda oturan Emrah Çınar ile sonradan içeri giren G.F. arasında selamlaşmanın hemen ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tırmanan gerginlik silahlı kavgaya dönüştü ve taraflar yanlarındaki tabancaları çekerek birbirlerine ateş etti.
Çıkan çatışmada başından vurulan Emrah Çınar, bulunduğu yerde hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden G.F. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından G.F., ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin restorandaki detaylı incelemelerinin ardından, hayatını kaybeden Çınar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.