TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Ece Erken, ikili hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Erken, Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu’nun Kopenhag’da birlikte görüldüğünü ve bir konsere birlikte gittiklerinin konuşulduğunu aktardı.

''KOPENHAG'TAN KALPLİ PAYLAŞIM''

Erken açıklamasında, “Afra Saraçoğlu Poyraz Yosmaoğlu isimli biriyle Kopenhag’da olduğu söyleniyor. Afra, Kopenhag’tan yaptığı paylaşıma kalp koydu. Edindiğim bilgilere göre arkadaşlarıyla gitmiş.'' diye belirtti.





''KONSERE GİTTİLER'' İDDİASI

Ayrıca Erken, ''Bir de ikili beraber konsere gitmişler. Buradan sonra bizim muhabirlerimize iş düşüyor, soracaklar” ifadelerini kullandı.

A.B.İ dizisinde rol alan Saraçoğlu’nun adı son dönemde Mert Ramazan Demir ile yaşadığı ayrılığın ardından yeniden aşk iddialarıyla gündeme gelirken, yeni söylentiler sosyal medyada da merak uyandırdı.