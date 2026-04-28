CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Mart’ta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı sert açıklamada erken seçim ve siyasi takvim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Özel, yaklaşık iki hafta boyunca muhalefet partilerini ziyaret ederek “ara seçim” önerisini anlattı ve son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel, Meclis’te boş bulunan sekiz milletvekilliği için ara seçimin Anayasa gereği zorunlu olduğunu savunurken, Kurtulmuş ise bu konuda kararın TBMM Genel Kurulu’na ait olduğunu ifade etti.

AKP ve MHP cephesinden ise “erken ya da ara seçim gündemde değil” mesajları geldi.

İktidar partisi kulislerinde erken veya ara seçime karşı çıkılmasının nedenleri şöyle sıralanıyor:

-Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, ateş çemberi içinde. Yanıbaşımızda, İran ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Suriye'deki belirsizlikler sürüyor. Böyle bir ortamda ülkeyi seçim havasına sokmak doğru değil.

-Bir öneki yasama döneminde 18 milletvekilliği boşaldı, o zaman kimse 'seçim zorunlu' demedi. Özel'in 8 milletvekilliği için ara seçim zorunlu iddiası doğru değil, Meclis Başkanı da bu görüşte.

-Savaş, ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Emeklilerin esnafın şikayetlerini biz de duyuyoruz. Uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarını görmeden seçime gitmek büyük risk."

-Terörsüz Türkiye süreci şu anda bir yavaşlama olsa da devam ediyor. Seçim atmosferi, süreci sabote eder.

-Cumhurbaşkanı son kez aday olacak. Erken seçim kararı, görev süresinin kısalması anlamına gelir. Neden görev süresini kısaltsın?

SİYASET KULİSLERİNDE SEÇİM SENARYOLARI

Buna rağmen siyaset kulislerinde seçim tartışmaları devam ediyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre muhalefet çevrelerinde “baskın seçim” ihtimali dillendirilse de, AKP içinde “seçim planını biz belirlemezsek kabul etmeyiz” yaklaşımı öne çıkıyor.

İktidar partisi kulislerinde, zorunlu bir durum oluşmadıkça erken seçime gidilmeyeceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Meclis eliyle seçimlerin öne çekilmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

ERDOĞAN’IN ADAYLIK FORMÜLÜ VE DEM PARTİ DETAYI

Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için ya Anayasa’daki iki dönem sınırının değiştirilmesi ya da Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor.

Ancak Cumhur İttifakı’nın mevcut sandalye sayısı bu adımlar için yeterli değil.

Bu nedenle gözler, 56 milletvekili bulunan DEM Parti’ye çevrilmiş durumda.

Kulislere göre olası bir “çözüm süreci” zemininin de bu denklemde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

SAYI HESABI VE MECLİS DENGESİ

Cumhur İttifakı; AKP, MHP, HÜDA PAR ve DSP ile birlikte toplam 326 sandalyeye sahip. Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un oy kullanmaması nedeniyle erken seçim için gerekli 360 oy sınırı aşılamıyor.

Bu nedenle muhalefetten en az 34 milletvekilinin desteği gerekiyor.

“SEÇİM KAÇINILMAZ” TARTIŞMASI

Bazı AKP’li isimler ise Meclis aritmetiğine dikkat çekerek, muhalefet içinden de erken seçim kararına destek gelebileceğini öne sürüyor. Bu görüşe göre, “seçimden kaçış” algısı muhalefet açısından sürdürülebilir olmayabilir.