Özgür Özel'in Genel Başkanlığa seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan davada yerel mahkeme iptal istemini reddetmiş, kararın incelemesi İstinaf aşamasına devredilmişti.



Ankara kulislerinde mayıs ayı içerisinde 'mutlak butlan' davasına ilişkin istinaf kararının açıklanması beklenirken, AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım geldi.



İSTİNAFIN KARARI SÜRPRİZ ŞEKİLDE ERTELENDİ



Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstinaf, temyiz talebini değerlendirirken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38.kurultayda delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara’daki yerel mahkemelerden dosyaları istedi.Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu. Sürpriz şekilde ertelendi. Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor. En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi" ifadelerini kullandı.



'BAHÇELİ, BUTLAN KARARINA KARŞI'



Öte yandan Tayyar'ın paylaşımında bazı AKP'li üst düzey yöneticilerle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'mutlak butlan' kararına karşı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor.



İran savaşının akıbeti belli olmadan iç tartışmaların alevlenmesinin doğru olmayacağını düşünen akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiası da konuşuluyor.



CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğü söylentisi, kulislerin bir başka tartışma konusu.



Bu iddialar bir yana, istinafın mayıs ayı içinde karar vermesi beklenmiyor."





