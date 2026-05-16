Yıl 1922... Albert Einstein, akademik bir turne kapsamında Japonya’nın başkenti Tokyo'daki ünlü Imperial Hotel'de konaklamaktadır. Tam da o günlerde, bilim tarihine adını altın harflerle yazdıracak o haberi alır: Fizik Nobel Ödülü’nü kazanmıştır. Haberin coşkusu sürerken odasına gelen bir otel görevlisi, Einstein'a bir mesaj iletir, ünlü bilim insanının o an üzerinde bahşiş verecek hiç bozuk parası yoktur. Boş dönmesini istemediği görevliye para yerine, otelin antetli not kağıtlarından ikisini uzatır ve üzerine Almanca iki kısa düşünce karalar. Rivayete göre görevliye gülümseyerek, "Eğer şanslıysan, bu kağıtlar bir gün sana vereceğim bozuk paralardan çok daha değerli olabilir" der.

Einstein haklı çıkar. 2017 yılında Kudüs’te yapılan bir açık artırmada bu iki not, yaklaşık 1,38 milyon euroya satılır. Bu hikayeyi özel kılan şey paranın büyüklüğü değil, kağıtlarda yazan mesajların derinliğidir.

İlk sayfada Einstein, bugünün modern ve amansız rekabet dünyasında adeta isyankar bir manifesto gibi tınlayan şu cümleyi yazmıştı:

"Sakin ve mütevazı bir yaşam, sürekli huzursuzlukla birlikte gelen başarı arayışından daha fazla mutluluk getirir."

Dünya biliminin zirvesine tırmanmış olan bu dâhi; dışsal parlaklığın, şöhretin ve alkışların tek başına iç huzur getirmeyeceği konusunda bir uyarıda bulunuyordu. Huzurun olmadığı bir başarı, onun gözünde sadece boş bir kabuktan ibaretti.

İkinci not ise sadeliğiyle neredeyse bir halk atasözünü andırıyordu:

"İrade varsa, bir yol da vardır."

Einstein’ın yüz yıl önce karaladığı bu sözler, bugün her zamankinden daha güçlü bir yankı buluyor. Tükenmişlik sendromunun (burnout) neredeyse bir statü sembolü haline geldiği, insanların sosyal medya baskısı ve "asla yeterince başarılı olamama" hissiyle boğuştuğu günümüzde; bu notlar modern yaşamın çılgın ritmine karşı sessiz bir protesto niteliğinde.