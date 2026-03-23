İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu yedi kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 19 Mart günü meydana gelen olayda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alınmıştı.
Silahlı saldırıyı düzenlediği tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da gözaltına alınmasıyla 10'a yükselmişti.