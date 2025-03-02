Altın alım satımı yapacak olanlar ve yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını merakla araştırıp takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 2 Mart 2025 tarihinde çeyrek, gram, ons ve yarım altının satış fiyatları...

Altın ve döviz kuru üzerinde etkili olan iç ve dış piyasa gelişmeleri, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor.

2 MART 2025 PAZAR GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 3.350,27 TL

Çeyrek altın: 5.554,00 TL

Yarım altın: 11.109,00 TL

Tam altın: 22.002,97 TL

Cumhuriyet altını: 22.126,00 TL

Gremse altını: 55.177,13 TL

Ons altın: 2.855,12 dolar