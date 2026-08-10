Premier Lig devi Liverpool'un yüzde 30'luk kısmı satılıyor. Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in içinde olduğu konsorsiyum kulübün yeni ortakları olacak. Bezos'un da içinde yer aldığı bir konsorsiyum, Liverpool'un yaklaşık 3'te 1'lik hissesini satın almak için anlaşmak üzere. Yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

KADRO DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Liverpool Futbol Kulübü; Fenway Sports Group olarak John Henry, Tom Werner ve Michael Gordon tarafından yönetiliyordu. Premier Lig'de 35 yıldır mücadele eden İngiliz devinin güncel kadro değeri 979 milyar 500 milyon TL.