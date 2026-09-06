Amedspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Şişhane Meydanı'nda toplanan yeşil-kırmızılı taraftarların tezahüratları dikkat çekti.
Maç saatini bekleyen bir taraftar, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında üslubunu sertleştiren taraftar, “Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” dedi.
Taraftarın misafirperverlik mesajının hemen ardından “kurşun” ve “keleş” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Maç öncesinde söylenen bu sözler geniş yankı uyandırdı.