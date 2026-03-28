Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerin adreslerine giderek silah tehdidiyle para ve değerli eşyasını gasp eden şebeke üyelerine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin benzer yöntemle 20 gasp olayını gerçekleştirdiklerini belirledi.
Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.