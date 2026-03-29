Şamil Tayyar, son dönemdeki anket sonuçlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin oy oranının yeniden yükselişe geçtiğini savunan Tayyar, kamuoyu araştırmalarında partinin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önüne geçtiğini iddia etti.

'MUHALEFET SÜRECİ YÖNETEMEDİ'

Tayyar, muhalefetin yürütülen soruşturmalar karşısında etkili bir strateji geliştiremediğini öne sürerek, CHP’nin bu süreçte “mağduriyet algısı” oluşturamadığını dile getirdi. İstanbul merkezli operasyonlar üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Tayyar, bu sürecin muhalefet açısından iyi yönetilemediğini savundu.

CHP’nin toplum nezdinde güçlü bir yönetim alternatifi sunamadığını ileri süren Tayyar, partinin izlediği politikaların seçmen üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Bu durumun, iktidar partisine yönelik destek hareketliliğini artırdığını iddia etti.

'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK YENİDEN ELE GEÇTİ'

AKP’nin “psikolojik üstünlüğü” yeniden ele geçirdiğini belirten Tayyar, bunun kalıcı bir oy artışına dönüşmesinin ise seçim sürecine kadar özellikle ekonomi alanında atılacak adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

Siyasi kulislerde yankı bulan bu değerlendirmeler, anket sonuçlarının seçim sürecine nasıl yansıyacağına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.