Almanya'nın meşhur ihracat modeli çökerken ülke rotasını otomobillerden top, tüfek ve tanklara çeviriyor.

On yıllardır Avrupa'nın üretim motoru olan ülke, Çin'den gelen rekabet ve talep düşüşüyle boğuşurken İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süreli ekonomik durgunluğunu yaşıyor.

Berlin bu krize sanayi tabanını Batı'nın cephaneliği olarak yeniden kurgulayarak yanıt veriyor. Eski modelin çatırdadığını gösteren veriler durumun vehametini gözler önüne serdi.

Buna karşılık resesyona karşı harekete geçen Alman sanayisi, çareyi Avrupa'nın silah deposu olmakta buldu.

ARABA TUTMADI, SIRADA TANKLARDA

Hükümet rakamlarına göre her ay Alman imalat sektöründen yaklaşık 15 bin iş kolu siliniyor. Otomobil sektöründeki düşüş somut rakamlarla kendisini hissettiriyor.

Mercedes-Benz 2025 yılı karında yüzde 49 oranında bir düşüş kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen ise karının yüzde 44 azaldığını belirterek 2030 yılına kadar Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Porsche gibi amiral gemisi markalar dahi faaliyet karında yüzde 98'lik sarsıcı bir düşüş bildirdi.

Hizmet sektörü şu an ekonominin yüzde 70'ini sırtlasa da bu işlerin beşte biri hala otomobil üreticileri gibi sanayi devlerine bağlı durumda.

Buna karşılık Amerika'nın güvenlik garantilerinin belirsizleştiği ve Avrupa'nın yeniden silahlanma yarışına girdiği bir dönemde Berlin kendisini kıtanın savunma sanayisinin bel kemiği olarak konumlandırıyor.

Yasalarda değişiklikler ve devasa hükümet sözleşmeleri, olası bir Rus saldırısı korkusuyla yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık bir savunma fonunun kapısını açtı.

Şirketler artık otomotivdeki küresel gerilemeyi ve jeopolitik riskleri aşmak için askeri teknolojiye yöneliyor.

Bu dönüşüm sanayideki gerilemeyi bir savunma patlamasına dönüştürmeyi hedefliyor.

VOLKSWOGEN FÜZELERİ

Dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerinden Schaeffler'in CEO'su Klaus Rosenfeld bu değişimin öncülerinden biri.

Şirketi artık İHA motorları ve zırhlı araç parçaları üretiyor. Rosenfeld ülkedeki ruh halini "Almanya'da çok fazla sızlanma var. Eğer herkes her şeyin her zaman çok korkunç olduğundan şikayet ederse o zaman hiçbir şey işe yaramaz. Kollarımızı sıvamalıyız" sözleriye tasvir etti.

Şirket 24 milyar Euroluk cirosunun yüzde 10'unun yeni kurulan savunma biriminden gelmesini hedeflerken küresel fabrikalarını bu amaca uygun şekilde yeniden düzenliyor.

Volkswagen ise 2027'ye kadar İsrail'in Demir Kubbe sistemi için parça üretmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Geleneksel savunma şirketlerinin aksine otomotiv disipliniyle yetişen firmalar çok daha hızlı ölçeklenebiliyor.

Alman hükümeti bu süreci canlandırmak yerine dönüştürmeyi tercih ediyor. Ekonomi Bakanı Katherina Reiche boşta kalan fabrika katlarını ve işten çıkarılan yetenekli işçileri savunma sektörüne yönlendirdi.

Reiche bu stratejiyi "Avrupa kendisini savunabilmelidir ve bu aynı zamanda güvenebileceğimiz güçlü bir güvenlik ve savunma sanayisi inşa etmek anlamına gelir. Diğer endüstrilerden mevcut üretim tesislerinin yeniden amaçlandırılması yerel kapasiteyi artırmanın önündeki engelleri azaltabilir" sözleriyle açıkladı.