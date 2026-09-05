Real Madrid, La Liga’nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis’e 1-0 mağlup oldu. Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğündeki eflatun-beyazlılar, maçta birçok fırsatı değerlendiremedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Maçın öne çıkan anlarından biri, ilk yarının sonunda yaşandı. Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki hararetli konuşma kameralara yansıdı. Soyunma odasına giderken tartışan Arda Güler’in çok sinirli olduğu, el kol jestleri yaparak Huijsen’e bağırdığı görüldü. Milli futbolcunun öfkesini gören Thibaut Courtois, araya girerek olayın büyümesini engelledi.

Arda Güler’in bu tavrı, futbolseverleri şoke etti. Sosyal medyada taraftarlar, takım içinde problemler olduğunu savundu.

Arda Güler, maçın 64. dakikasında oyundan alındı. Real Madrid, maçın sonuna kadar şut şansını yakalayamadı ve 1-0 mağlup oldu.

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin soruya maç sonu yanıt veren Jose Mourinho "Arda’yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular hemen ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar.

Arda’nın ilk yarıyı nasıl sarı kartla bitirdiğini anlamıyorum, o kadar çok oynadı ki... küçük bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldım çünkü riskli bir durumda olduğu hissine kapıldım. Ve evet, onu değiştirmek zordu." dedi.