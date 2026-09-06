Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk’in Karpati’ye konuk olduğu mücadelede saha kenarında ilginç görüntüler yaşandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında öğrencisine yapılan sert müdahale sonrası adeta çılgına dönen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, pozisyonun faul olduğunu dördüncü hakeme anlatmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

SPİKER KAHKAHALARA BOĞULDU

Genç çalıştırıcı, rakip futbolcunun yaptığı sert hareketi dördüncü hakemin gözleri önünde kendi yardımcı antrenörüne uygulayarak canlı olarak canlandırdı. Turan'ın hırslı ve tiyatral itirazı karşısında canlı yayındaki Ukraynalı spiker kendisini tutamayarak kahkahalara boğulurken, o anlar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

DEPLASMANDA GERİ DÖNDÜ

Saha kenarındaki renkli görüntülere sahne olan müsabakada Shakhtar Donetsk, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Rusyn'in golüyle 1-0 geriye düşen Arda Turan'ın öğrencileri, 25'te Meirelles ve 67'de Santana'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde 5. hafta geride kalırken puanını 12'ye çıkaran Shakhtar Donetsk, aynı puandaki lider Polesiye Jıtomır'in arkasında averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.