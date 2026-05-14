Burdur’un Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak üzerinde dün gece saat 22.00 sularında meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Burak Dilli yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşına ait 15 AEP 404 plakalı motosikletle seyir halindeki Burak Dilli, aracın kontrolünü kaybederek önce park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile, ardından yine yol kenarında bulunan bir frigorifik kasaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle frigorifik kasanın altına giren genç sürücü için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Dilli, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burdur Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen Burak Dilli, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılan Dilli’nin cenazesinin, bugün öğle vakti Sultandere Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.