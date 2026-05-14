Olay, dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içinde uzun süredir devam eden husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada silah kullandığı belirlenen kişilerin M.K.’nin kuzeni Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. M.K.’nin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğunun ise yapılacak kriminal inceleme sonrası netleşeceği bildirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

