Daha önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Yunanistan'ın Selanik kentinden Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'ya koşan Fedai Kürtül, bu kez Bandırma Vapuru'nun izinden giderek İstanbul'dan Samsun'a koşma kararı aldı. 20 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşmaya başlayan Kürtül, 10'uncu günde Zonguldak'a ulaştı.

HEDEF 19 MAYIS'TA SAMSUN'DA OLMAK

Hedefinin 19 Mayıs'ta Samsun'a varmak olduğunu söyleyen Kürtül, "Ben Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetlerimi sunmak için böyle bir projeye kalkıştım. Daha önceden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Selanik’ten Ankara’ya koşmuştum. Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladık. 19 Nisan'da Ata'mızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladım, sahil boyunca. Bugün 10'uncu etap, Zonguldak’a varıyoruz. Daha 20 etabımız var; 3'te 1'ini tamamlamış olduk koşumuzda" dedi.

'İNSANLAR BİTİŞ NOKTALARINDA KARŞILIYOR'

Gittiği şehirlerde güzel karşılandığını anlatan Kürtül, "İnsanlar değişik yerlerde karşılıyorlar. Yollarda çok gören eden pek olmuyor. Yollarda çok tepki almadık. Ama bitiş noktalarında arkadaşlar karşılıyor, muhabbet ediyoruz, konaklıyoruz, güzel oluyor. Bir sıkıntı yok, şu ana kadar gayet normal gidiyor" diye konuştu.