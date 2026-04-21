ABD Başkan Yardımcısı Vance İran ile savaşı sonlandıracak olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Salı sabahı İslamabad’a gidiyor.

Nitekim ABD Başkanı'nın 'yarın anlaşma imzalanacak' açıklamalarına rağmen İran heyetinin görüşmelere katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Nitekim Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, görüşmeler için yeşil ışık yaktı.

Gelgelelim İran tarafından henüz açıklama gelmedi. İran, daha önce dünya basının iddialarını hızla yalanlamıştı. Ateşkesin süresi ise Çarşamba günü doluyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI İKNA OLMADI

Ateşkesin sona ermek üzereyken gerçekleşen bu ziyaret öncesinde Başkan Trump’ın uyarıları da sertleşti.

Trump bir uzlaşmaya varılamaması halinde İran’daki köprü ve enerji santrallerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlatacağını söyledi.

Axios'a göre İran Devrim Muhafızları'nın baskısı sebebiyle görüşmeler gecikti.

İranlı yetkililer ABD ablukası tamamen sona ermeden hiçbir şekilde müzakere masasına oturulmayacağını vurgulayan çok daha sert bir çizgi izlenmesini talep ediyor.

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise "İran'ın tehditlerin gölgesinde muzakere etmeyeceğini" söyledi.

ATEŞKES UZAYACAK MI?

Tam kapsamlı bir anlaşmanın bu kadar dar bir zaman diliminde sağlanması zor görünse de Trump ilerleme belirtisi olması durumunda süreyi uzatabileceğine dair sinyaller verdi.

Bu esnada Beyaz Saray Tahran’dan müzakere ekibinin İslamabad’a gideceğine dair bir işaret bekleyerek tüm Pazartesi gününü teyakkuzda geçirdi.

Nitekim Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Salı günü dolacak olan süreyi Çarşamba akşamına kadar çekti. Trump, 'ateşkesi uzatmayı düşünmediğini' söylemişti.

Bu hamleyle diplomatik çözüm için taraflara fiilen bir gün daha kazandırmış oldu. Anlaşmazlıkların sürdüğü İran ve ABD arasındaki ateşkesin uzaması en olası çözüm olarak yorumlandı.

Dini liderin yeşil ışık yakmasıyla birlikte Vance’in yanı sıra Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da görüşmelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek.

Axios'a konuşan aynaklar heyetin yola çıkış saatinin netleştiğini ve kritik diplomasi trafiğinin hızlandığını aktardı.