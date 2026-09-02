Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldı. Süper Lig’de de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan bir takım kuruldu. Bütün bunlar 85 günde yapıldı. 7 Haziran’da seçilen Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, 1 Eylül’e kadar son derece kritik bir operasyona imza attı. Bir yanda geçmiş yönetimden kalan mali tablo, diğer yanda TFF’nin 10+4 yabancı kriteri, Yıldırım’ın elini kolunu bağlıyordu. Başkan yılmadı.

10 YABANCI KESİNLEŞTİ

Yıldırım, Vedat Muriqi ile başlayan transfer operasyonunda Greenwood, Ake, Lukaku ve Oppong gibi direkt 11 oyuncuları aldı. Yönetim, transfer kadar eldeki kadroyu boşaltmak için de ter döktü. 16 futbolcu ile yollar ayrıldı. Takımın 10 yabancı hakkı Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Muriqi ve Lukaku ile kullanıldı. Teknik direktör krizi de ayrı bir sorundu.

İSMAİL KARTAL KRİZİNİ ÇÖZDÜ

İsmail Kartal tercihi çok tartışıldı. Gençlerbirliği karşısında alınan yenilgi ve Lyon beraberliği Kartal’ın sorgulanmasına yol açtı. Yıldırım, Kartal’a güvenini dile getirip, bu krizi de çözdü. Ayrıca Oğuz ve Ederson gibi öz güven sorunu yaşayan futbolcuların da takıma kazandırılmasını sağladı. Fenerbahçe yönetimi, üstüne düşeni yaptı. Şimdi artık söz İsmail Kartal ve futbolcularda.