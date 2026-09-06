Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları derbi sonrası hakem kararlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, 'Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz' dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

‘DAYAK YİYEN HAKEM…’

Halil Umut Meler'in performansını hedef alan Aziz Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme, hakemlik yaptırırsanız olacağı bu! İnce ince doğruyor! Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler." ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE 1 YIL ERTELEYİN'

"Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler."

‘BEN CEZADAN KORKMAM’

“20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor. "Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp!"