İzmir Güzelbahçe’de 2018 yılında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran huzurevi skandalında yargı süreci devam ediyor. Özel bakımevinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uraz, 16 Eylül günü çalışanlar Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda ağır kızarıklıklar ve deri soyulmaları oluştu. Durumu fark eden ailesi tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından açılan ilk davada, banyo işlemini gerçekleştiren çalışanlardan Tuğçe A. "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay, Nesrin Ö. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin onadığı bu cezalar kesinleşerek infaz sürecine geçildi.
DOKTORA İKİNCİ DAVA
Ailenin avukatları aracılığıyla yaptığı itirazlar sonucunda, olay döneminde bakımevinin doktoru olan Naciye S. hakkında da dava açıldı. İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, sanığın mesleki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Sanık doktor ise suçlamaları reddederek beraatını istedi.
HAPİS CEZASINI TAKSİTLE ÖDEYECEK
Mahkeme hakimi, doktor Naciye S.'yi önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 11 ay hapse indirildi. Ancak sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki tavırlarını değerlendiren mahkeme, hapis cezasını 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi. Sanığın ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, bu meblağın 6 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.