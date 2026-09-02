Başakşehir, Nuno Da Costa ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno Da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Başakşehir'de geçirdiği bir sezon boyunca toplam 37 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.