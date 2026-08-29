Başakşehir’in Galatasaray’dan Mario Lemina’ya ilgi duyduğu iddialarına ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi. Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte ortaya çıkan bu söylentiler, kulüp yönetimi tarafından yalanlandı.

'İŞBİRLİĞİMİZ YOK'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor’a yaptığı değerlendirmede konuya net bir şekilde değindi. Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu" sözlerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Başkan Gümüşdağ, transfer sürecinin devam edeceğinin de altını çizdi. "Transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz" diyerek kadroda yapılacak değişikliklere işaret etti.

Bu süreçte, Galatasaray’nın 32 yaşındaki Gabonlu futbolcu ile bu yaz yeni bir sözleşme imzaladığı da hatırlatıldı.