Meksika donanması Nayarit eyaletinde düzenlediği operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) en güçlü figürlerinden biri olan Audías Flores Silva'yı yakaladı.

"El Jardinero" (Bahçivan) lakabıyla bilinen bu isim kısa süre önce öldürülen lider "El Mencho"nun yerine geçecek en güçlü adaydı.

Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, bu tutuklamanın kartele vurulmuş ağır bir darbe olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Flores Silva uyuşturucu laboratuvarlarını ve sevkiyat yollarını yönetmenin ötesinde CJNG ile Sinaloa kartelinin bir kolu arasındaki stratejik ittifakın mimarı olarak tanınıyordu.

ABD hükümeti uyuşturucu baronunun yakalanması için 5 milyon dolarlık bir ödül koymuştu.

Flores Silva'nın devre dışı kalmasıyla birlikte kartel içindeki liderlik yarışı şimdi "El 03" ve "El Sapo" lakaplı diğer aday arasında geçecek.

TRUMP'IN ZORUYLA KARTELLERE SAVAŞ AÇTI

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum 2024 sonunda göreve gelmesinden bu yana kartellere karşı selefi López Obrador'dan çok daha sert bir politika izliyor.

Sheinbaum yönetimi bugüne kadar yüze yakın kartel üyesini ABD'ye iade ederek güvenlik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdi.

Bu strateji değişikliği kısmen ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’ya asker gönderme tehditleri üzerine şekillendi.

Ancak Chihuahua eyaletinde CIA ajanı oldukları iddia edilen iki ABD’li yetkilinin öldüğü kaza diplomatik gerginliğe yol açtı.

Meksika hükümeti bu kişilerin operasyonlara katılma yetkisi olmadığını savunurken Sheinbaum bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini açıkça vurguladı.

Devlet Başkanı bu hassas konuyla ilgili sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Bu yetkililerin orada bulunmasının istisnai bir vaka olduğunu ve bu tür olayların bir daha asla yaşanmayacağını umut ediyorum" sözlerine yer verdi.

MEKSİKA'NIN KABUSU

"El Mencho"nun Şubat ayında öldürülmesi Meksika genelinde büyük bir şiddet dalgasına sebep oldu.

Kartel üyeleri yolları kapatmak için araçları ateşe verdi ve en az 25 ulusal muhafız askerini katletti.

Bazı uzmanlar Meksika'nın 2026 Dünya Kupası öncesinde bu kadar büyük operasyonlara girişmesini beklemiyordu.

Ancak Flores Silva'nın yakalanması hükümetin suçla mücadelede geri adım atmayacağını kanıtladı.

Bu suç lideri Pasifik kıyısındaki gizli uçak pistlerini ve uyuşturucuyu kuzeye taşıyan kamyon hatlarını doğrudan kontrol ediyordu.

2021 yılında hazırlanan iddianameye göre kendisi kokain ve eroin dağıtımı yapmakla suçlanıyordu.

Hükümetin bu hamlesi yaklaşan dev spor organizasyonu öncesinde güvenliği tesis etme çabası olarak değerlendiriliyor.

Flores Silva’nın iade süreci henüz netleşmese de operasyonun yankıları her iki ülkede de sürüyor.